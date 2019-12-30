كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفان تجلب خاصية خاصية مستوحاة من الدبابات لسيارتها R1T وR1S والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت ريفان فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، ويظهر الفيديو خاصية Tank Turn المميزة التي تمكن السيارة من الدوران حول نفسها مثل الدبابات الحربية.