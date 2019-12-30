مركبة المريخ تحاول اكتشاف سبلاً جديدة للعيش على الكوكب الأحمر

الخليج ٣٦٥ نت – مركبة المريخ هي أحدث مشاريع وكالة ناسا والتي تعتزم من خلالها أخذ عينات من الحفريات الموجودة على سطح الكوكب الأحمر، وبعد الحصول على هذه العينات سيتم جمعها وإعدادها للعودة إلى الأرض، وتطبيق القدرة البشرية الكاملة عليها في المختبرات والجامعات.

حيث ستكون مهمة المركبة الحصول على 30 عينة من المواد الكيميائية من تربة الكوكب؛ للحصول على علامات للحياة السابقة هناك مع الاهتمام بعدم إحضار البكتيريا والأشياء الضارة التي يمكن أن تبقى على قيد الحياة، ففي الرحلات السابقة للمريخ تم اكتشاف أن الجسيمات الصغيرة يمكن أن تتسبب بمشاكل كبيرة، لذا من الضروري التأكد من أن التلوث سيكون أقل ما يُمكن.

وستنطلق المركبة المتمركزة على أربع عجلات وتماثل حجم سيارة عادية في يوليو المقيل، إلى قاع بحيرة جافة في المريخ فور توجهها على سطح الكوكب في فبرابر 2021، حيث ستقوم بتجريف قاعٍ بالسطح بعمق 250 متراً والذي يُعتقد أنه يوجد به قدراً كبيراً من الرواسب التي يبلغ عمرها 3.5 مليار سنة.