الخليج ٣٦٥ نت – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة انقلاب شاحنة كبيرة بعد انحرافها بشكل مفاجئ على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية.
وفي التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو مجموعة من رجال المرور والأمن خلال تنظيمهم حركة مرور الشاحنات بأحد الطرق السريعة في أجواء ضبابية، قبل أن تنحرف باتجاههم شاحنة كبيرة فقد قائدها السيطرة عليها وتصطدم بعدة سيارات ومن ثم تنقلب على سيارة أخرى وتتدحرج على جانب الطريق.
وأخيراً فقد نتج عن الحادث، إصابة شخصين “رجل أمن مُختص بمراقبة حركة المرور، وآخر كان متواجداً داخل الشاحنة”، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما الآن مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” شاحنة تنحرف عن مسارها وتتدحرج خلف رجال أمن في مشهد مرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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