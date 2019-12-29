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الخليج ٣٦٥ نت – بدأت الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامجها الخاص بتغيير هوية سيارات الأجرة بشكل كامل، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومطارات المملكة.
ويبدأ التطوير بتغيير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة وربطها بتقنيات التتبع والخرائط، بالإضافة إلى توفير خاصية السداد الإلكتروني مع تطوير مهارات السائقين وكفاءتهم المهنية في التعامل مع السياح والزوار والعملاء عموماً، وقد استفاد بالفعل من الدورات التدريبية المقدمة في ذلك أكثر من 10 آلاف سائق حتى الآن.
وستبدأ سيارات الأجرة ذات الشكل الجديد بالظهور أولاً في مطارات المملكة، وتتسم بدرجة محددة من اللون الأخضر، إضافة إلى تطوير الخدمات الداخلية بها، وسيستمر التغيير تدريجياً ليشمل كافة سيارات الأجرة بالمملكة.
يُذكر أن الدورات التدريبية المُقدّمة تُركز على أهمية توفير خدمة للعملاء بأفضل الأساليب، والمحافظة على نظافة السيارة وكفاءتها التشغيلية، حيث يترك هذا التصرف انطباعاً متميزاً عند السائح والزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور” اعتماد هوية موحدة جديدة لسيارات الأجرة في مطارات المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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