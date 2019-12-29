تعرف على السيارات الأقل احتياجاً للإصلاح

قبل قيام العديد من العملاء بعملية شراء السيارة، يتبادر إلى أذهانهم سؤال مهمٌ وهو "ماهي السيارة الأقل احتياجاً للإصلاح؟ الأمر الذي دفع واحدة من أهم المنظمات العالمية المتخصصة في قطاع السيارات تسمى "كار إم دي"، إلى البحث عن السيارات الأكثر اعتمادية، والأقل احتياجاً عن لعملية الإصلاح.

ومؤخرًا كشفت المنظمة عن دراسة حديثة قامت بإعدادها، من خلال تحليل بيانات أكثر من 14.4 مليون سيارة من طرز سنوات 1996 إلى 2019، والتي تم إصلاحها في الفترة ما بين 1

أكتوبر 2018 و30 سبتمبر 2019، عن قائمة بالسيارات الأكثر اعتمادية، والأقل احتياجاً للإصلاح.

وجاءت علامة مرسيدس الألمانية في مقدمة السيارات الأكثر اعتمادية، بينما حلَّت في المراكز التالية سيارات ميتسوبيشي، وبويك، ورام، وفورد، وكشفت الدراسة عن قيام كيا بتصنيع أكثر السيارات بأسعار معقولة مع عدد مرات إصلاح قليلة، فقد كان متوسط تكاليف إصلاحها 321 دولارًا، لتتفوق بذلك على مازدا 332 دولارًا، وهيونداي 333 دولارًا

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، وكرايسلر 337 دولارًا. أما عن السيارة الأكثر اعتمادية هي هوندا CR-V 2017 وسوبارو أوتباك ولكزس NX 2016.

وفي المركز الرابع والخامس جاءت سوبارو ليجاسي 2017 وهوندا سيفيك 2017، والسيارات التي كانت أرخص لإصلاحها كانت سوبارو أوتباك 2017 بـ 60 دولارًا، تليها، تويوتا بريوس 2016 بـ 67 دولارا، وهيونداي توسان 2017 بـ 79 دولارًا، وكيا سول 2017 بـ 82 دولارًا ، ومرسيدس C-Class بـ 85 دولارًا .

كما كشفت الدراسة أن أحد أكثر عمليات الإصلاح شيوعاً في أكثر السيارات هو فحص أو استبدال غطاء البنزين التالف أو المفقود، وغني عن القول أن الحفاظ على سلامته أمرٌ هامٌ للغاية.