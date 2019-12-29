حضور لافت لسيارات جي إم سي وشفروليه عبر منصة الجميح في معرض جدة

الخليج ٣٦٥ نت – مشاركة متجددة بحضورها.. رائعة بتفاصيلها، كان العنوان الأبرز لمنصة شركة الجميح للسيارات، أحد أكبر وكلاء شركة جنرال موتورز لسيارات شفروليه وجي إم سي في الشرق الأوسط في معرض جدة الدولي للسيارات، والذي أقيم في جدة مؤخراً خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2019.

وتميزت المنصة بتواجد تشكيلة متنوعة من سيارات جي إم سي وشفروليه الحديثة، والتي شملت مزيجاً من السيارات الجديدة كلياً، وسيارات عادت إلى الأسواق بعد فترة من الانقطاع، وخيارات جديدة من سيارات السيدان، بالإضافة إلى سيارات بمواصفات حصرية لشركة الجميح للسيارات.

ومن السيارات الجديدة التي تم الكشف عنها لأول مرة في جدة، هي سيارة شفروليه كورفيت C8 الرياضية، والتي تعتبر أول سيارة كورفيت مزودة بمحرك وسطي. وتمثل سيارة كورفيت C8 2020، خلاصة تجارب كورفيت بأجيالها السبعة السابقة. وتعتمد السيارة على محرك V8 سعة 6.2 لتر في منتصف هيكلها بقوة 490 حصان وعزم دوران 630 نيوتن.متر. وقد توّجت سيارة شفروليه كورفيت C8 خلال المعرض بجائزة “أفضل سيارة رياضية لعام 2019” المقدمة من موقع أريبيان درايف، حيث قام بتسلم الجائزة الإعلامي حسن كتبي مدير الموقع.

كما كشفت شركة الجميح عن سيارة السيدان الجديدة كلياً شفروليه أونيكس، والتي تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، مع توفر حزمة من مواصفات السلامة غير المسبوقة في فئتها مع ست وسائد هوائية في جميع الطرازات. وتتوفر شفروليه أونيكس بمحركين من 3 إسطوانات تربو، أحدهما 1.0 لتر بقوة 115 حصان، والآخر محرك 1.2 لتر بقوة 132 حصان، مصحوباً بناقل حركة بست سرعات.

وشهدت منصة هذا العام عودة سيارة الكروس اوفر العائلية شفروليه كابتيفا، والتي أعيد تصميمها كلياً لتناسب جميع احتياجات الأسرة على اختلاف أسلوب حياتها، وذلك بفضل تصميمها المتطور و رحابتها الداخلية وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود وتقنياتها الذكية. وتتوفر شفروليه كابتيفا بمحرك تربو سعة 1.5 لتر، بقوة 145 حصان مصحوباً بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT).

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ولم تنتهي مفاجآت منصة الجميح عند هذا الحد، بل شهدت المنصة الظهور الأول لسيارة جي ام سي أكاديا 2020 بتحديثات منتصف العمر، والتي شهدت تغيرات كبيرة في تصميمها. كما عرضت الشركة هذا العام فئتي شفروليه تاهو مون لايت وجي إم سي يوكون بريميوم واللاتي يتميزن بمجموعة من الإكسسوارات الحصرية فقط لشركة الجميح في المملكة.

من جهته، قال الشيخ وليد العبدالله الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات: “لقد عودتنا جنرال موتورز بمنتجاتها المميزة، والتي تعكس اهتمامها بمواكبة متطلبات السوق وتقديم أفضل المنتجات من حيث الجودة والمواصفات بأسعار تنافسية تواكب تطلعات محبيها حول العالم”.

وأضاف الشيخ وليد الجميح: ” نحرص في شركة الجميح للسيارات دائماً على تقديم كل جديد من خلال معرض جدة الدولي للسيارات الذي يتميز بالحضور الكبير والمتابعة الواسعة مما يجعله حدثاً سنوياً مهماً يجمع آخر إصدارات السيارات بالجمهور تحت سقف واحد. لذلك نعمل على أن يكون تواجدنا مميزاً يليق بحضوركم وحرصكم على التعرف على جديدنا”.

وفي ختام حديثه رحب بالجميع لزيارة معارض شركة الجميح للسيارات المنتشرة في المملكة للتعرف بشكل أكبر على مختلف أنواع السيارات التي تقدمها الشركة.