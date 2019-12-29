تعرف على الطريقة الصحيحة للتعامل مع إطار السيارة إذا اخترقه مسمار

الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض إطارات السيارات أحياناً لبعض المشاكل، ومنها تعرضها للاختراق بواسطة مسمار أو براغي، ولا يدري بعض السائقين التصرف الصحيح الذي يحافظ على الإطارات في مثل هذا الموقف، لذا نقدم لكم كيفية التعامل الصحيح حال اختراق مسمار لأحد الإطارات.



في البداية عليك التأكد من عدم انخفاض ضغط الهواء داخل الإطار المصاب بالمسمار بصورة كبيرة، وذلك بفحصه بواسطة جهاز كشف ضغط الهواء، في حال وجدت أن ضغط الهواء انخفض بشكل كبير، فإنه يجب وقتها فك الإطار وتغييره بنفسك.



أما إذا وجدت أن الإطار لم يتأثر بصورة كبيرة، ولم يفقد هواء كثير فإنه يمكنك ركوب السيارة والتوجه إلى أقرب مركز صيانة الإطارات، لإصلاح الإطار على الفور.



مع ملاحظة أن التهاون في إصلاح الإطار على الفور، قد يتسبب في تلف الأسلاك المعدنية في المطاط المكون للإطار، بالتالي يتعرض الإطار للتلف بالكامل.

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ويرى الخبراء أن أفضل طريقة لإصلاح الإطارات هي من خلال استخدام اللصق الحراري، والذي يتم وضعه في الإطار من الداخل في موقع الثقب، مع استخدام المكواة الحرارية لتثبيته، ويحذرون من استخدام طريقة وضع “الخابور” لإصلاح الإطار، لأن لها نفس تأثير المسمار على الأسلاك المعدنية للإطار.



وحذر الخبراء من أن بعض الثقوب تكون غير قابلة للإصلاح ويجب حينها تغيير الإطار، وذلك بسبب وجودها في أماكن من الصعب إصلاحها وصيانتها، مثل إصابة الإطار في موضع “كتف الجدار”، حيث أن هذه الزوايا الموجودة في الإطار من أعلى وجوانب الإطارات الداخلية أو الخارجية لا يستطيع الفني إصلاحه.



كما شدد الخبراء على عدم قيادة السيارة في حال ظهور تشققات سطحية بإطار السيارة أو انبعاج الإطار مهما كان ضغط الهواء عند الحدود المطلوبة، لأنه يكون معرض لخطر الانفجار في أي وقت أثناء القيادة.