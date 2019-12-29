تركيا ستبني مصنع لإنتاج 175 ألف سيارة كهربائية سنوياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف عن أول سيارة بعلامة تركية من تصميم الشركة الإيطالية بينينفارينا، أعلنت الصحيفة الرسمية المحلية عن صدور مرسوم رئاسي لدعم صناعة السيارات في البلاد.



وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن المرسوم الرئاسي يكشف عن مساعدة الدولة في تدشين مصنع للسيارات الكهربائية في مقاطعة “بورصة” بطاقة إنتاجية تصل إلى 175 ألف سيارة سنويا.

ووفقاً لوكالة الأنباء، فإن تركيا تعتزم تقديم العديد من التسهيلات لدعم صناعة السيارات في البلاد، ومنها ضخ ما يقارب من 22 مليار ليرة تركية، وتمثل هذه الأموال حجم الاستثمارات الثابتة في هذه الصناعة الهامة.

كما أكدت الحكومة التركية على تقديم ضمانات لشراء 30 ألف سيارة من إنتاج المصنع حتى نهاية 2035.

وأضافت بلومبرج، إنه سيتم أيضاً إعفاء المشروع بالكامل من ضرائب الشركات والرسوم الجمركية، مع تخصيص الأراضي اللازمة لبناء المصنع، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتدعيم قيمة تأمينات العمالة في المصنع لمدة عشر سنوات دون وضع حد لقيمة الدعم.