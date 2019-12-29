عرض نهاية العام على تقسيط هيونداي توسان 2020 من المجدوعي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك عروض نهاية العام من هيونداي المجدوعي، حان وقت التغيير. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي توسان 2020: القسط الشهري: 1,333 ريال. مميزات العرض: بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل الشروط والأحكام: يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2019 أو حتّى نفاذ الكمية.

قد تختلف مواصفات السيارة عن الصور المعروضة

الدفعة الأخيرة 35%

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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