قبل أيام من إعفائها جمركيًا.. انتهاء الـ"أوفر برايس" على تويوتا كورولا

كتب: باسل الحلواني

كشف عدداً من موزعي السيارات، عن تراجع أسعار السيارة تويوتا كورولا 2020، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بمقدار 3 آلاف جنيه، عن الأسعار الرسمية، في غالبية معارض السيارات.

وأكد أحد موزعى تويوتا، أن "كورولا" كانت تباع خلال الأسبوع الماضي بزيادة "أوفر برايس" تصل إلى 15ألف جنيه، عن أسعارها الرسمية، مقابل التسليم الفوري للعملاء، لافتاً إلى أن

أسعار "كورولا" من المنتظر أن تشهد تراجعاً طفيفاً خلال شهر يناير القادم بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات وأجزائها، إعمالا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وتُعرف ظاهرة الـ"أوفر برايس"، بالبيع أعلى من السعر الرسمي المحدد من قِبل الوكلاء،

عند تسليم السيارة بشكل فوري للعميل، نتيجة لقلة الكميات المعروضة من طراز محدد، وزيادة الطلب عليه.

ومن المنتظر أن تبدأ مصلحة الجمارك، من الأربعاء القادم، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات تركية المنشأ من السيارات، والتى تبلغ 10%من قيمة الجمرك، بعد وصول نسبة التخفيض الجمركى 90% فى يناير الماضي، لتتمتع السيارات التركية بإعفاء جمركى كامل بداية العام المقبل، وذلك تطبيقاً لنصوص اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، الموقعة فى ديسمبر 2005.

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