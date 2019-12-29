3 طرازات تنخفض أسعارها في "يناير" بعد "زيرو جمارك" على السيارات التركية

كتب: باسل الحلواني

يأتي تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات تركية المنشأ من السيارات، ابتداءً من الأربعاء القادم، ليطرح العديد من الأسئلة حول الطرازات تركية المنشأ التي من المنتظر أن تشهد أسعارها انخفاضاً، وكذلك ماهي الشروط التي يجب أن تتوافر في السيارة الواردة من تركيا لتتمتع بالإعفاءات؟.

وفقاً للمستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، فإن التخفيضات الجمركية على الواردات تركية المنشأ من السيارات، تبلغ

10% من قيمة الجمرك، بعد وصول نسبة التخفيض الجمركى 90% فى يناير الماضي، لتتمتع السيارات التركية بإعفاء جمركى كامل بداية العام المقبل، وذلك تطبيقاً لنصوص اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، الموقعة فى ديسمبر 2005.

يقول "أبوالمجد"، إن وصول نسبة المكون التركي المحلي في السيارات الواردة من تركيا لـ60%، شرطاً أساسياً لتتمتع السيارة بالإعفاء

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المنتظر.

ويوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن التخفيضات المنتظرة على السيارات تركية المنشأ بدايةً من الأربعاء القادم، سوف تشمل 3 طرازات هي "رينو ميجان، وفيات تيبو، وتويوتا كورولا"، بنسب لن تزيد عن 4%.

ويؤكد أن ما حدث مطلع العام الجارى بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، لن يتكرر من جديد هذا العام، وذلك نظرًا لقلة عدد السيارات الواردة من تركياً مقارنة بالسيارات أوروبية المنشأ.

وتوقع "أبوالمجد"، أن يؤثر تراجع أسعار السيارات التركية، على مبيعات السيارات المنافسة لها في نفس الفئة السعرية، مثل نيسان سنترا، وهيونداي النترا.