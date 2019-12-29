محاكاة افتراضية باستخدام الحافلات للتأكد من جاهزية مطار جدة الجديد لاستقبال المعتمرين

الخليج ٣٦٥ نت – أجرت وزارة الحج والعمرة تجربة افتراضية لخدمات المعتمرين في مرحلتي القدوم والمغادرة عبر الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ممثلة في هيئة الطيران المدني والنقابة العامة للسيارات وشركة تسهيل وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ للوقوف على كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين لأداء المناسك، وسرعة الاستجابة والتعرف على جاهزية الصالة الجديدة.

واشتملت التجربة الافتراضية على:

توجيه 200 شخص “معتمر افتراضي” بالإضافة إلى 200 حقيبة نحو نقاط الفرز والتفتيش باستخدام 10 حافلات لعمل محاكاة تشغيلية لمرحلتي الوصول والمغادرة، وتم تصميم نماذج البيانات “Time &Motion Study”؛ ليتم تحليلها تحسباً لتحديات التشغيل وأخذ الإجراءات الاحترازية استباقاً قبل أوقات الذروة.

Advertisements

يُذكر أن المهندس “مروان السليماني” مدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بجدة، قد أشار إلى أن هذه التجربة تأتي ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة؛ للتأكد من جاهزية جميع المرافق الخاصة باستقبال ضيوف الرحمن، وتسجيل الأوقات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بكل مرحلة، ورصد الملاحظات من قبل فريق العمل.

وأخيراً، سيتم عقد اجتماع لاحق لطرح الملاحظات التي تم رصدها ومناقشتها لتطوير آليات العمل والإجراءات الخاصة بخدمة زوار بيت الله الحرام.