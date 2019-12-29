طائرات لتوصيل الطلبات للمنازل وهايبر لوب بالسعودية في 2020

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تقريراً حول التغيّرات المرتقبة خلال عام 2020 المقبل، حيث أشار التقرير إلى أن العالم سيشهد في منتصف أو نهاية عام 2020 البداية الحقيقة لـ “هايبر لوب” فائق السرعة في المملكة العربية السعودية، وبذلك تكون أول دولة في العالم تستخدم هذه التقنية الحديثة، ومن ثم تليها الولايات المتحدة في مدينة لاس فيجاس.

كما أكد التقرير على أن العالم سيحدث فيه تغيرات أخرى خلال العام المقبل، حيث سيتم تسليم البضائع عن طريق الطائرات الآلية التي تعمل دون طيّار، ويُتوقع أن تبدأ شركتا أمازون وعلي بابا أولاً باستخدامها، ومن ثم تتبعهما شركات البريد والمواد الغذائية والمطاعم في الولايات المتحدة لاستخدام هذه الطائرات في توصيل الطلبات إلى المنازل أيضاً.