تويوتا اليابانية تعتزم طرح نموذجاً جديداً من "لاند كروزر"

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، إطلاق نموذج جديد مستحدث من أيقونتها رباعية الدفع الشهيرة "لاند كروزر"، التي من المنتظر أن تشهد مجموعة من التعديلات سواء على مستوى الهيكل الخارجي، أوالمقصورة الداخلية.

ووفقاً لعدد من مواقع السيارات العالمية المتخصصة فإنه السيارة سوف تشهد تعديلات خارجية، وتغييراً كاملاً في شكل الإكصدامات الأمامية،

والشبكة الأمامية، والمصابيح، بينما ستقف النسخة المستحدثة على عجلات قياس 20 بوصة.ومن المنتظر أن يتم طرح "لاند كروزر" الجديدة بنموذجين، الأول سيحصل على بعض التعديلات في الشكل الخارجي بالكامل، كما سيقف هذا النموذج على عجلات قياس 20 بوصة، ومحركين بـ 8 أسطوانات، سعة 4.6 و 5.7 لتر.أما النموذج الثاني فسيعمل بمحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 4.6 لتر، ويولد عزما يعادل 304 أحصنة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 مراحل، وسيكون قادرا على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.5 ثانية.كذلك فإن السيارة الجديدة، سوف يتم طرحها بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة خاصة للقيادة على الطرق الوعرة والمكسوة بالرمال، كما ستزود بخزان وقود بسعة 138 لتراً.