دراسة تكشف عن أقل السيارات تعرضاً للأعطال

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت منظمة CarMD عن تصنيفات الاعتمادية والتي تهدف إلى إطلاعنا على أكثر السيارات اعتمادية والأقل احتياجاً للإصلاح، ومن أجل القيام بذلك، قاموا بتحليل البيانات من أكثر من 14.4 مليون سيارة من طرز سنوات 1996 إلى 2019، والتي تم إصلاحها في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2018 و30 سبتمبر 2019.

تقول الدراسة أن سيارات مرسيدس هي الأكثر اعتمادية، وفي المراكز التالية جاءت ميتسوبيشي وبويك ورام وفورد، وعندما يتعلق الأمر بالتكلفة، قامت كيا بتصنيع أكثر السيارات بأسعار معقولة مع عدد مرات إصلاح قليلة، فقد كان متوسط تكاليف إصلاحها 321 دولار (1,204 ريال)، لتتفوق بذلك على مازدا 332 دولار (1,245 ريال) وهيونداي 333 دولار (1,249 ريال) وكرايسلر 337 دولار (1,264 ريال).

Advertisements

وللمزيد من الدقة، فإن السيارات الأكثر اعتمادية هي هوندا CR-V 2017 وسوبارو أوتباك ولكزس NX 2016، وفي المركز الرابع والخامس جاءت سوبارو ليجاسي 2017 وهوندا سيفيك 2017، والسيارات التي كانت أرخص لإصلاحها كانت سوبارو أوتباك 2017 بـ 60 دولار (225 ريال)، تليها تويوتا بريوس 2016 بـ 67 دولار (251 ريال) وهيونداي توسان 2017 بـ 79 دولار (296 ريال)، وكيا سول 2017 بـ 82 دولار (307 ريال) ومرسيدس C-Class بـ 85 دولار (319 ريال).

كما تكشف الدراسة عن أن أحد أكثر عمليات الإصلاح شيوعاً في أكثر السيارات هو فحص أو استبدال غطاء البنزين التالف أو المفقود، وغني عن القول أن الحفاظ على سلامته أمر هام للغاية.