عرض نهاية العام على تقسيط كيا سبورتاج 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، ولا يفوتك الحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل” على سيارات كيا 2020. السيارة المشمولة في العرض: كيا سبورتاج LX موديل 2020: القسط الشهري: 1,798 ريال. مميزات العرض: بدون دفعة أولى (في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري).

بدون مصاريف إدارية

بدون الإيجار الشهري الأول

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة. الشروط والأحكام: يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2019 أو حتّى نفاذ الكمية.

الدفعات الشهرية محسوبة على أساس المدة 60 شهر.

الإيجار الشهري أعلاه لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

توجد قيمة تملك في نهاية العقد.

قد تختلف مواصفات السيارة عن الصور المعروضة

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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