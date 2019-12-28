فورد تطوّر موستنج SUV صغيرة جديدة على منصة فولكس واجن

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أشهر رأينا إعلان فولكس فاجن وفورد عن تعاونهم في مجال السيارات الكهربائية ومشاركة فولكس فاجن لمنصة MEB الكهربائية مع فورد كجزء من تحالف الشركتين، والآن أشار تقرير جديد أن هذه المنصة سيتم استخدامها في موديل موستنج كروس اوفر أصغر من ماخ اي.

رئيس تصميم فورد في اوروبا، مورات جويلر، أكد بالفعل على تخطيط فورد لتوسيع مجال موستنج مع إضافة كروس اوفر كهربائية جديدة بتصميم فريد ومختلف بعض الشيء عن ماخ اي، ومن المنطقي هنا افتراض أن فورد ستسغل تحالفها مع فولكس فاجن وتستخدم منصة الشركة في الموديل القادم.

بالطبع توجد عقبات لمشاركة المنصات مثل اختلاف طبعية ومعمارية الموديلات بين فولكس فاجن وفورد واحتياج فورد لتعديل المنصة أو إضافة تغييرات عليها لتناسب موستنج كروس اوفر، أو ربما تقرر فورد تصميم السيارة الجديدة لتناسب المنصة مباشرة من فولكس فاجن.

فورد لن تطرح موستنج ماخ اي الجديدة قبل عام من الآن، لذا من الصعب الحكم حاليا على مدى شعبية الكروس اوفر الكهربائية في السوق قبل دراسة مبيعاتها، وقد تتغير خطط فورد بالنسبة للكروس اوفر الأصغر بناء على ردود الفعل لماخ اي، وفي كل الأحوال لن نراها قبل أعوام من الآن.