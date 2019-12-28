مازيراتي مصر ترعى حفل جوائز "دير جيست" لعام ٢٠١٩

قامت شركة MTI، الوكيل الرسمي لعلامة مازيراتي في مصر، برعاية حفل جوائز الاستفتاء الفني السنوي لمجلة "دير جيست" (Dear Guest)، الذي أُقيمت فعالياته الأسبوع الماضي بالقاهرة.

قام وكيل الشركة الإيطالية، في مصر برعاية العديد مِن الأحداث الرياضية المهمّة محليًّا وإقليميًّا، مثل رعاية بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إلى جانب رعاية بعض الفعاليات الفنية مثل مهرجان الفضائيات العربية، ها هي شركة MTI تؤكّد مرّة أخرى التزامها تجاه السوق المحلية وترعى هذا العام الدورة السادسة عشرة مِن حفل توزيع جوائز التقدير والإبداع الذي تنظّمه مجلة "دير جيست"، وتُكرّم فيه العديد من النجوم الذين تألّقوا من خلال أعمال فنية عُرضت خلال عام ٢٠١٩ الجاري.

وأتاح الوكيل الحصري لمازيراتي في مصر لضيوف الحفل السنوي مِن فنانين ومُخرجين وإعلاميين الفرصة لاستكشاف سيارات مازيراتي الحصرية والمُلهمة من خلال عرض الطرازين جيبلي السيدان الرياضية وجران كابريو المكشوفة الجذّابة، مِن أجل التعرّف عن قُرب على هاتين السيارتين الرياضيتين بامتياز.

تستفيد السيدان جيبلي مِن مُحرّك فئة V6 سعة ٣ لترات مزوّد بشاحني هواء "توربو"، وهو

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قادر على توليد ٣٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٥٠٠ نيوتن/متر مع الفئة القياسية، في حين يولّد المحرك نفسه ٤٣٠ حصانًا و٥٨٠ نيوتن/متر مِن عزم الدوران مع الفئة جيبلي. يتصل المحرك المعتمد بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني نسب.

أمّا عن جران كابريو المكشوفة عالية الأداء، فجاءت مدعّمة بمحرك قوي فئة V8 سعة ٤.٧ لترات يولّد ٤٦٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٥٢٠ نيوتن/متر. يَدفع هذا المحرك الموديل المكشوف من السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٥ ثوانٍ للنسخة جران كابريو سبورت و٤.٩ ثوانٍ للفئة جران كابريو MC، قبل الوصول إلى سرعة قصوى مقدارها ٢٨٨ كلم/ساعة و٢٩١ كلم/ساعة، على الترتيب.

وبهذه المناسبة، قال محمد قنديل، المدير التنفيذي لـ"مازيراتي مصر": "رعايتنا لهذا الحفل المميّز يَعكس التزام شركتنا طويل الأمد نحو تشجيع الفنون والثقافة في مصر؛ فنحن سعيدون للغاية بإقامة

هذه الشراكة مع مجلة دير جيست، ونتطلّع لأن نكون الراعي الرسمي لهذا الحفل الفني السنوي في الدورات الأخرى المقبلة. مثل هذه الفعاليات تُعد فرصة رائعة لعَرض أحدث سياراتنا الرياضية والفخمة، حتى يتعرّف الضيوف عن قرب على خصائص ومزايا هذه الموديلات ذات الأداء القوي والتصميم الإيطالي الساحر، وأيضًا الطابع الرياضي المعهود لعلامتنا الفخمة".

يعود إقامة أوّل دورة من حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" إلى عام ٢٠٠٥؛ حيث يحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور هذه الفعالية السنوية المهمّة التي تَشهد تكريم مجموعة مِن نجوم الدراما والسينما والغناء وأيضًا الإعلام الذين كانت لهم بصمة واضحة طوال العام. ويتمّ إجراء الاستفتاء الفني السنوي وسط معايير موضوعية وصارمة مِن خلال موقع مجلة "دير جيست" الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ويقوم الجمهور باختيار الأفضل في السينما والدراما والموسيقى، وأيضًا على صعيد البرامج والقنوات التلفزيونية والإعلاميين، كما يتمّ الإعلان عن هذه الجوائز بكلّ شفافية على موقع المجلة الإلكتروني. وبخلاف أكبر وأشهر جوائز في قطاع الفنون والسينما في منطقة الشرق الأوسط تُنظّم مجلة "دير جيست" كذلك حدثين مُهمَّين آخرين وهما "جوائز الشرق الأوسط للموسيقى" للاحتفال وتكريم صُنّاع الموسيقى في الشرق الأوسط، و"جوائز السينما العربية" عن أفضل الأفلام السينمائية التي جرى إنتاجها طوال العام.