تركيا تكشف عن سيارتين سيدان وإس يو في كهربائيتين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تركيا عن النماذج الأولية لمشروع “السيارة المحلية” يوم الجمعة الماضي، وهي سيارة SUV كهربائية من الفئة C المدمجة، من المقرر إصدارها في عام، وأخرى سيدان مدمجة، في حفل حضره الرئيس رجب طيب أردوغان، وهما من تصميم الشركة الإيطالية بينينفارينا، وسيتم تصنيع الموديلين الكهربائيين محلياً بواسطة مجموعة شركات السيارات التركية TOGG، والتي تضم خمس شركات ومؤسسة أعمال.

وفقاً لما قاله رئيس TOGG، فهناك نوعان من المحركات الكهربائية بقوة 200 حصان أو 400 حصان، ويُزعم أن الإصدار الذي سيحصل على المحرك الأقوى سيتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.8 ثانية، ونطاق كهربي يزيد عن 500 كم، كما يمكن إعادة شحن البطارية إلى 80% في أقل من 30 دقيقة، وسيتسارع الطراز الأضعف من 0 إلى 100 كم/س في 7.6 ثانية، ونطاق كهربي يزيد عم 300 كم، وستأتي إصدارات الـ 200 حصان مزودة بمحرك خلفي واحد، في حين أن طرز 400 حصان ستحتوي على محرك آخر على المحور الأمامي ونظام دفع كلي.

وفيما يتعلق بالتصميم، فنظراً لأنها من تصميم بينينفارينا، ولا يسعنا إلا أن نشعر كما لو أن لغة التصميم حديثة للغاية، وتبدو الطرازات بنظهر لائق، حيث تشارك الواجهة الأمامية للـ SUV بعضاً من لغة التصميم الموجودة في بعض السيارات الاختبارية الأخرى من تصميم بنينفارينا، مثل HKG’s K350 الكروس أوفر، أو VinFast في فيتنام، في حين تتميز السيدان بمظهر جانبي بسيط وحديث، مع تصميم خلفي مشابه لتسلا، وتأتي كلتا السيارتين بمقابض للأبواب وكاميرات بدلاً من المرايا الجانبية.

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أما فيما يتعلق بالتقنيات، فستقدم السيارة مزايا قيادة ذاتية من المستوى الثاني، وبعد ذلك ستحصل على المستوى الثالث، كما ستستفيد من التطورات في تقنيات شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تقنيات العرض ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز، والتي تهدف إلى مساعدة السائق على رؤية المعلومات على الشاشة دون أن يُبعد عينه عن الطريق، وسيتم بناء أول سيارة تركية على الإطلاق في مصنع جديد في منطقة Gemlik في مقاطعة بورصة، وتهدف TOGG إنتاج ما يصل إلى خمسة طرازات بحلول عام 2030.