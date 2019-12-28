هل ستطرح تويوتا كروس اوفر جديدة باسم “فور اكتيف”؟

الخليج ٣٦٥ نت – عند النظر لمجال الكروس اوفر والـ SUV لتويوتا سنلاحظ فجوة في مستويات الأداء على التضاريس الوعرة بين هايلاندر كروس اوفر متوسطة الحجم وفوررانر SUV.. وقد تخطط تويوتا لطرح كروس اوفر مريحة ولكن ببعض إمكانات الطرق الوعرة لملء هذه الفجوة، وقد سجلت الشركة اسم “فور اكتيف” التجاري في الولايات المتحدة، والذي قد يلمح لهذا الموديل الجديد.

تويوتا أعلنت بالفعل مسبقا عن تطويرها لكروس اوفر جديد، وفور اكتيف يبدو اسما مناسبا لها.. وبالعودة لمجال تويوتا، نرى أنه بينما حازت فوررانر على إعجاب النقاد في 2019 لإمكاناتها الممتازة في القيادة على التضاريس الوعرة، السيارة ليست بهذا الإبهار في الطرق المرصوفة، بينما هايلاندر تتمتع بتقنيات وتصميم داخلي رائع ولكن كروس اوفر جديدة تجمع بين بعض مزايا الاثنين قد تحقق شعبية معقولة في السوق.

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كروس اوفر كهذه قد تكون مشابهة لسيارة FT-4X الاختبارية التي دشنتها تويوتا في 2017، بتصميم صندوقي ومحرك صغير أربعة سلندر مع دفع رباعي.

بالطبع قد يكون اسم “فور اكتيف” هنا موجها لشيء آخر، مثل نظام دفع رباعي جديد بدلت من موديل قادم، أو ربما سجلت تويوتا الاسم احتياطا لأحد الموديلات في المستقبل، والتي لم تبدأ العمل عليها بعد.