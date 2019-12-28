مجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية بشراء السيارات الموفرة للوقود

الخليج ٣٦٥ نت – وجه مجلس الوزراء في قرار نشرته جريدة “أم القرى” ‏أمس الجمعة، بإلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز ‏السعودي لكفاءة الطاقة، بتقديم خطة عمل توضح الآليات ‏المستخدمة لرفع كفاءة استهلاك الوقود لديها، لتحقيق كفاءة ‏الطاقة.‏

كما شدد المجلس على مراعاة معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود عند ‏شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية‎.

.‎

ونتيجة لذلك، كلف مجلس الوزراء مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لمراقبة ‏تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة ‏في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك ‏خلال 90 يوماً.