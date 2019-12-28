مجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية بشراء السيارات الموفرة للوقود

الخليج ٣٦٥ نت – وجه مجلس الوزراء في قرار نشرته جريدة “أم القرى” أمس الجمعة، بإلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتقديم خطة عمل توضح الآليات المستخدمة لرفع كفاءة استهلاك الوقود لديها، لتحقيق كفاءة الطاقة.
كما شدد المجلس على مراعاة معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية.
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ونتيجة لذلك، كلف مجلس الوزراء مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً.
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