رولزرويس تكشف رسمياً عن طائرة كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – تستهدف رولزرويس (منفصلة عن علامة السيارات) تحقيق رقم قياسي جديد في عالم الطائرات الكهربائية، مع استهداف الوصول إلى سرعات تتعدى 480 كم\س هذا الربيع .. ونذكر القراء أننا لا نتكلم هنا عن رولزرويس موتور للسيارات الفاخرة، والتابعة لمجموعة بي ام دبليو، بل نتحدث عن رولزرويس الأخرى المتخصصة في صنع محركات الطائرات وما إلى ذلك.

الطائرات الكهربائية تظل مشروعا حديثا ولا تزال التطويرات فيه مبدئية.. وقد صنعت رولزرويس حزمة بطاريات متطورة للغاية بالتعاون مع شركة Electroflight ، بأكثر من 6000 خلية مركزة بطريقة تخفف الوزن وتزيد الحماية الحرارية لأقصى درجة.. ويمكن اعتبارها أكثر حزمة بطارية مكثفة تم بناؤها للطائرات على الإطلاق، مع قدرتها على التحليق لمسافة 321 كيلومتر لكل شحنة.

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البطارية سترسل القوة إلى ثلاث موتورات كهربائية.. وخلال تجربة كسر الأرقام القياسية، ستبدأ الطائرات بسرعات منخفضة نسبيا مع الوصول إلى 500 حصان، مع قدرة الطائرة نظريا على الوصول إلى حوالي ألف حصان، ما يعني فتح المجال لكسر المزيد من الأرقام القياسية قريبا.

بالطبع تظل معضلة الطائرات الكهربائية أن بطاريات الليثيوم ايون هي ثقيلة بطبيعتها مقارنة بالمحركات التقليدية، كما أن مخاطر فشل حزمة البطارية ستكون مكلفة للغاية، ولكنها تظل تجربة مثيرة سنتابعها باهتمام.