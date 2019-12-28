مغني الراب الأمريكي 50 سنت يُهدي نفسه سيارة بقيمة 11 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – مغني الراب الأمريكي الشهير 50 سنت هو رجل ثري للغاية، حيث تُقدر ثروته بـ 150 مليون دولار (561 مليون ريال) وقد اشترى الرجل لتوه سيارة بوجاتي شيرون بقيمة 3 مليون دولار (11.2 مليون ريال) كهدية لنفسه في عيد الكريسماس مع نشره لفيديو أمام السوبركار الجديدة في انستجرام.

وتتمتع سيارته بخارجية كربونية مع لمسات زرقاء بديعة حول الشبك الأمامي والمرايا الجانبية، ويبدو أن الداخلية تعكس تصميم الخارجية مباشرة.. لون أسود مع لمسات زرقاء، بينما الجنوط أسود مصقول.

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ونذكر القراء أن شيرون تعتمد على محرك W16 توربو رباعي بقوة 1,500 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن.متر، مع تسارعها من الصفر إلى 96 كم\س في 2.4 ثانية فقط بسرعة قصوى محددة إلكترونيا عند 420 كم\س.

بينما إصدار شيرون سوبر سبورت 300+ الذي انطلق مؤخرا قادر على الوصول لسرعة قصوى 490 كم\س مع بناء بوجاتي لـ 30 نسخة فقط منه بسعر 3.9 مليون دولار (15 مليون ريال).