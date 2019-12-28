كيا ستينجر 2021 فيس لفت تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – بينما لم تكشف كيا عن مصير الجيل الثاني من ستينجر بعد، فلدينا تأكيد الآن أن السيارة الرياضية ستحصل على إصدار فيس لفت، لأنها ظهرت أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية، والتغيير الأول هو حصولها على مصابيح خلفية متصلة.

يذكر أن كيا كشفت عن ستينجر 2020 مؤخراً بإصدار GT-Line، والذي حصل على قطع خارجية بسعر 100 دولار (375 ريال) فقط، وسيكون هذا عامه الثالث منذ بدء إنتاج موديل ستينجر، مما يعني أنه سيحصل على إصدار فيس لقت قريباً، وتقول التقارير أنه سيتم الكشف عنه في يوليو من العام المقبل، وجدير بالذكر أن كيا نشرت مبيعاتها نوفمبر، والتي تكشف عن انخفاض مبيعات ستينجر مقارنة بالعام الماضي لتصبح 1,173 سيارة، في حين انخفضت مبيعات 2019 إلى 12,827 سيارة، في حين أن مبيعات 2018 كانت 15,517 سيارة.

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واستناداً إلى هيونداي سوناتا وقريبتها كيا اوبتيما التي حصلت على محرك بنزين تيربو 2 لتر وديزل 2.2 لتر، فيمكننا أن نتوقع أن يتم تطبيق هذا الأمر في إصدار ستينجر فيس لفت أيضاً، ومع المحرك مزدوج التيربو 3.3 لتر، ستأتي السيارة مع مزايا مثل المصابيح الأمامية التي يتم ضبطها مع دورات عجلة القيادة، وغير ذلك.

والآن من الداخل، يقال إن حزمة Dark Red، التي كانت متاحة فقط لطراز 3.3 Turbo Gasoline GT، يمكن أن تتاح أيضاً لطرازي 2.0 Turbo Gasoline و 2.2 Diesel Platinum.