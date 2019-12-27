“بالصور” كوينجسيج ون:1 نادرة تعرض للبيع مقابل 27 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تبحث سيارة كوينجسيج One:1 النادرة للغاية موديل عام 2015 عن منزل جديد حيث أنها معروضة للبيع في Super Vettura في المملكة المتحدة.

ولتعرف مدى ندرة هذه السيارة، فهناك سبعة نسخ فقط منها على الأرض، وهذا هو الأول وهو النسخة الوحيدة التي تُقاد في الجهة اليمنى، وإذا كان أي شخص مهتم بشراء السيارة السويدية الخارقة، فيمكن طلب تحويلها في مصنع كوينجسيج.

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يذكر أن كوينجسيج One:1 هي سيارة خارقة بكل معنى الكلمة، حيث تحصل على قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر مزود بشاحن تيربو يجلب للسيارة قوة 1,360 حصان وعزم دوران 1,371 نيوتن.متر، وتشترك السيارة في معظم ميكانيكيتها مع أجيرا RS الحاصلة على الرقم القياسي للسرعة في اتجاهين، والذي يبلغ 447 كم/س، في حين كانت سرعة One: 1 هذه 395 كم/س في المملكة المتحدة.

تحصل السيارة في الخارج على قشرة من ألياف الكربون الزرقاء الداكنة، مع لمسات رمادية وبيضاء، وأقراص مكابح زرقاء وجنوط من ألياف الكربون، وفي الداخل، توجد عدد من اللمسات الزرقاء على المقاعد وعند العدادات، والجدير بالذكر أن إحدى نسخ كوينجسيج One:1 بيعت في سبتمبر من نائب رئيس غينيا الاستوائية بسعر 4.6 مليون دولار (17.25 مليون ريال) لكن هذه النسخة معروضة للبيع بسعر 7.2 مليون دولار (27 مليون ريال) ولديها 11,426 كم فقط في عداد السير، ما رأيكم؟