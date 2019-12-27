رئيس هوندا يفضّل السيارات الهجينة على الكهربائية.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – لا نرى كل يوم رئيس تنفيذي لشركة كبرى لصناعة السيارات يقف ضد السيارات الكهربائية بالكامل، ومع ذلك، فهذا بالضبط ما فعله الرئيس التنفيذي لـ هوندا، تاكاهيرو هاتشيجو، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، حيث قال إن شركته ستعتمد اعتماداً كبيراً على الطرز الهجينة، مشيراً إلى أن هوندا هدفها الحالي هو تحسين كفاءة استهلاك الوقود بدلاً جعل سياراتها كهربائية بالكامل.

وعندما سُئل عن كهربة السيارات قال أنه يعتقد أن السيارات الهجينة ستلعب دوراً حاسماً، والهدف ليس الكهربة في حد ذاتها، ولكن تحسين كفاءة استهلاك الوقود، والسيارات الهجينة هي السبيل للإلتزام باللوائح البيئية المختلفة، مضيفاً عندما سُئل عن السيارات الكهربائية بالكامل: “هل هناك عملاء يريدونهم حقاً”.

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وفيما يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية، فمن الواضح أن شركة صناعة السيارات اليابانية ستقوم باتباع النهج البطيء لإدارة هذه المشكلة، فخطة الشركة هي توسيع استخدام هوندا Sensing وصولاً إلى الموديلات الأكثر شهرة مثل سيفيك وأكورد، بدلاً من تطوير رادارات باهظة الثمن، حيث تود الشركة تطوير هذه الوظائف في نطاق سعر معقول، وفيما يتعلق بالقيادة الذاتية من المستوى الثالث، فستحتاج إلى نظام ADAS أكثر تكلفة لتحقيق ذلك، ولا يوجد جدول زمني للشركة لتحقيق ذلك.

وأخيراً، عندما سُئل عن مستقبل الشركة مع عمليات الدمج المنتشرة في الفترة الأخيرة، قال أن هوندا غير مهتمة بذلك لأن هدفها هو الحفاظ على الاستقلال، مضيفاً أن الشركة لا ترغب في أن يكون هناك رأس مال مشترك، حيث سيكون للطرف الآخر صوت في إدارة الشركة لمواردها وقراراتها.