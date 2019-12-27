بي ام دبليو i6 تسعى إلى منافسة بورش تايكان

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بي ام دبليو للكشف عن مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية بما في ذلك iX3 وiNext وi4، وسيتم تقديم الموديلات الثلاثة قبل نهاية عام 2021، ولكن يمكننا أن نتوقع الكشف عن المزيد من السيارات الكهربائية بالكامل في المستقبل، وإلى الآن لا يُعرف الكثير عن خطة الشركة لما بعد عام 2022، لكن تقرير جديد أشار إلى إمكانية الكشف عن i6 لمنافسة أودي e-tron GT وبورش تايكان ومرسيدس EQS.

يشير التقرير إلى أن i6 قد تنكشف في عام 2024 وستكون سيارة كهربائية أنيقة مع تصميم مستوحى من الفئة الثامنة جران كوبيه، وهذا يعني أن i6 ستكون كوبيه بأربعة أبواب، وهو أمر منطقي نظراً للسيارات التي ستنافسها، وستحصل السيارة على محركين كهربائيين، الأول بقوة 201 حصان والآخر 335 حصان، أي أنها ستحصل على قوة مشتركة قدرها 536 حصان.

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وهناك أيضاً حديث عن إصدار M بيرفورمانس سيستخدم محركين كهربائيين بقوة 335 حصان لكل منهما، وهو ما سيسمح للطراز أن يحصل على أداء عالي كاف لمنافسة بورش تايكان توربو بقوة 680 حصان.

أما فيما يتعلق بالبطاريات، فستتوفر i6 بخيارين، حيث يقال أن البطارية الأصغر هي بطارية 90 كيلوواط/س توفر نطاق كهربي قدره 560 كم/شحنة، والبطارية الأخرى هي بطارية أكبر 120 كيلوواط/س ستزيد النطاق الكهربي إلى 700 كم/شحنة.