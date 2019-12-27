رولزرويس فانتوم خاصة في أبوظبي تخطف الأنظار بألوانها الغريبة

الخليج ٣٦٥ نت – أطلت علينا بشكل مفاجئ سيارة رولزرويس فانتوم 2020 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تتميز بلمسات فنية وألوان غريبة وجريئة.

تندرج هذه السيارة الرائعة تحت مسمى “السيارات الفنّية”، لما تملكه من رسومات جذابة على طلاء السيارة، حيث قام الفنان Bradley Theodore بإطلاق العنان لرسوماته وألوان عديدة على جميع أجزاء السيارة، وتدمج ألوانها بين الأخضر، والأزرق، والأحمر، والوردي.

وتتميز طرازات رولز رويس بعدم تطابقها مع بعضها البعض حتى لو كانت من نفس الموديل، وذلك من كثرة خيارات الألوان الخارجية والترف الداخلي الذي يتم طلبه على ذوق كل عميل، ولكن يبدو أن هناك عميل ثري مميز رغب أن يحصل على أغرب لون على سيارات رولز رويس فانتوم 2020.

يذكر أن سيارات رولز رويس فانتوم 2020 من أكبر السيارات حجماً، حيث تأتي بطول 5762 مم طولاً و2019 مم عرضاً، وارتفاع 1646 مم.

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تعتمد فانتوم 2020 على محرك V12 سعة 6.75 لتر مع توين تيربو يصدر منه قوة 563 حصان و 900 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع قير أوتوماتيكي زد اف من 8 سرعات موصول مع الأقمار الصناعية.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية، على الرغم من وزنها الثقيل والذي يبلغ 2,560 كيلوغرام وتعمل بنظام دفع خلفي للعجلات، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س.