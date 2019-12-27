“بالفيديو ” إنتاج أول سيارة كهربائية بطابعة 3D

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الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت شركة XEV الإيطالية الستار عن أحدث إصداراتها من السيارات، وهي السيارة الكهربائية “Yoyo” صغيرة الحجم، والتي اعتمدت في صناعتها على تقنية 3D (الطباعة ثلاثية الأبعاد) في تصميم بعض أجزائها.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن Yoyo تعتمد على محرك كهربائي بقوة 10 حصان، إلا أنه يمكن أن يوفر قوة 30 حصان لمدة 30 ثانية في بعض المواقف، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 70 كيلومتر في الساعة.
وأشارت الشركة إلى أن السيارة الكهربائية الجديدة تتمتع بمدى سير يبلغ 150 كيلومتر، وذلك بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 كيلوواط ساعة.
من ناحية التصميم الداخلي، فإن Yoyo تأتي بمقاعد ثنائية، ويبلغ وزن السيارة حوالي 750 كيلو جرامًا فقط، كما زودت بأحدث التقنيات التكنولوجيا، فهي تعمل بشاشة لمس ديجيتال، بجانب بعض التجهيزات الحديثة مثل مكابح ABS، ووسائد هوائية، ومكيف هواء.
ووفقاً لما أعلنته الشركة، فإنه من المقرر أن يتم طرح السيارة الكهربائية “Yoyo” بالأسواق خلال نهاية عام 2020، ولم تكشف XEV عن أي معلومات عن سعرها المتوقع.
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