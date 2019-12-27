ترافيس كالانيك مؤسس أوبر يعلن تنحيه عن إدارة الشركة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الشركة الأمريكية لخدمات النقل أوبر أن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للشركة ترافيس كالانيك، قد قرر التنحى عن مجلس إدارة الشركة والتركيز على مشروعه الجديد والأعمال الخيرية.



وفي لقاء صحفي مع كالانيك، قال: “إن هذه تبدو وكأنها اللحظة المناسبة لي لأركز على عملي الحالي والخيري، أنا فخور بكل ما أنجزته أوبر، وسأواصل تشجيعها في المستقبل من الصفوف الجانبية”.

ولقد شارك كالانيك في تأسيس أوبر في عام 2009، وساهم خلال السنوات الماضية في رفع قيمة الشركة الناشئة في العالم.

Advertisements

يذكر أن كالانيك، كان قد أقيل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في يونيو 2017، وذلك في أعقاب سلسلة الفضائح التي تعرضت لها أوبر، لكنه واصل سيطرته على مجلس الإدارة لما يمتلكه من نسبة كبيرة في أسهم الشركة.

لكن وفقاً للبيانات المقدمة إلى الجهات الرقابية فإن كالانيك باع 6.1 مليون سهم من أسهم أوبر منذ الخميس الماضي بقيمة 171 مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للأسهم التي باعها كالانيك من أوبر 882 مليون دولار من خلال بيع 33 مليون سهم خلال الشهر الحالي.

يدير كالانيك حالياً شركة ناشئة تدعى “كلاود كيتشنز” توفر مطابخ ذكية لمطاعم التوصيل، كما أطلق صندوقاً استثمارياً يسمى 10100، والذي قال إنه سيكون بمثابة “منزل لشغفي، واستثماراتي، وأفكاري، ورهاناتي الكبيرة”.



من المقرر دخول قراره انسحاب ترافيس كالانيك النهائي من مجلس إدارة أوبر حيز التطبيق يوم 31 ديسمبر الحالي بحسب بيان رسمي.