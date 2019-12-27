فيراري بوروسانجوي SUV تبدو وكأنها لامبورجيني اوروس بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – ها هي فيراري تستعد للكشف عن أول سيارة SUV في تاريخها، وبينما يقترب موعد ذلك، فقد انتشرت مؤخراً مجموعة من التصميمات التخيلية التي تحاول تصور ما سيبدو عليه الموديل المستقبلي، وآخر هذه التصميمات يكشف عنها بلغة تصميم Prancing Horse مثل روما.

ولكن بالنظر إلى الواجهة الأمامية لهذا التصميم التخيلي فستدرك على الفور أنها تشبه لامبورجيني أوروس بشكل كبير، وتُظهر النوافذ الجانبية هذا الشبه بشكل مثالي، إلا أنها بالتأكيد حصلت على تعديلات شاملة تتضمن خطوط الجسم والجنوط المميزة.

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وبالإنتقال إلى الخلف، سنلاحظ لغة تصميم فيراري واضحة، بدءً من العوادم وحتى المصابيح، وإن كانت الأخيرة تبدو صغيرة، والجدير بالذكر أن بوروسانجوي ستحصل على منصة مخصصة ستشاركها مع السيارات الكبيرة الأخرى في مستقبل شركة صناعة السيارات.

يذكر أن السيارة ستستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو هجين، في حين أن محرك V12 ذو التنفس الطبيعي الذي يتميز بمساعدة كهربائية سيتوفر بشكل اختباري، وعلى الرغم من أن محرك V8 مزدوج التيربو محتمل هو الآن بدون أو مع مساعدة كهربائية، إلا أن المحركان الأولان كافيان، وستكون السيارة عالية الركوب بالتأكيد، ما رأيكم؟