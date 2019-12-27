“30 صورة” تستعرض تجربة قيادة نيسان سنترا 2021

الخليج ٣٦٥ نت – سنترا هي واحدة من أنجح موديلات نيسان على الإطلاق كما أنها إحدى أكثر سيارات السيدان شعبية في العالم، وقد حصلت مؤخراً على تحديثات واسعة للخارجية والداخلية لعام 2021.

نلاحظ على الفور التشابهات مع موديلات نيسان الأخرى مثل التيما وماكسيما وكيكس، بشبكة تهوية على شكل V ومصابيح أمامية LED نحيفة اختيارية، بينما ستحصل نسخة SR الأعلى في الأداء على جناح خلفي رياضي ومرايا جانبية سوداء وجنوط 18 إنش ولمسات كروم سوداء على الشبك الأمامي.

وتعتمد سنترا على منصة جديدة أدت لخفض ارتفاع السيارة بـ 2.2 إنش مع زيادة عرضها بـ 2.0 إنش، كما تعتمد على محرك 2.0 لتر جديد بأربعة سلندر بقوة 149 حصان وعزم دوران 197 نيوتن.متر، وهو تحسن 20% في القوة و16% في عزم الدوران عن الموديل السابق، مع جير CVT.

وقد حصلت الداخلية على مواد أعلى جودة ولمسات كروم أنيقة وتصميم مبسط للوحة القيادة وشاشة لمسية 7.0 إنش ببلوتوث مع لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش، بينما النسخ الأعلى في المجال ستحصل على شاشة 8.0 إنش أكبر حجماً بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو، كما ستحصل جميع النسخ على نظام درع السلامة 360 لنيسان، والذي يشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة، وراصد النقطة العمياء والمزيد.

نيسان سنترا 2021 الجديدة ستنطلق في الأسواق العربية في نهاية الربع الأول من 2020، مع الكشف عن الأسعار لاحقاً.

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