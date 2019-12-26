رامى جاد: مصر من أهم الأسواق الرئيسية لـ«رينو» العالمية

استحدثت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية فى مصر، فئتين جديدين لسيارتها الأشهر والأكثر مبيعا رينو لوجان، ويأتى هذا الإعلان عن الفئتين الجديدين E3 و E3 plus فى إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على وجود رينو لوجان فى السوق المصرية.

وقال رامى جاد، رئيس قطاع رينو مصر، إن المبيعات التى تحققها رينو يوما بعد يوم، تعد رصيدًا جديدًا للعلامة الفرنسية فى مصر.

وأضاف أن الشركة ترى بعناية حاجة المستهلك المصري، وتعرف كيف تصل إليه بأفضل خياراتها السعرية، والتى تحوز ثقته من حيث السعر مقابل القيمة، موضحًا أن السوق المصرى هو أحد

الأسواق الرئيسية التى تهتم بها الشركة العالمية، واصفاً إياه بـ«السوق النشط»، الذى يتجدد دائماً باعتباره سوقاً شاباً لا تزال غالبيته من فئة الشباب، لذلك هو من أكثر الأسواق مرونة وتجددا.

وعبر رئيس قطاع رينو مصر عن فخره بقدرة الشركة على تلبية حاجة المستخدم المصري، قائلًا: «رينو مصر فى كل يوم تكسب عميلا جديدا، وهو فى الواقع شهادة ثقة متبادلة بين العلامة الفرنسية والسوق ككل، وأن رينو مصر لا تنظر للمستهلك المصرى باعتباره شخصا واحدا، وإنما تقدره كرصيد

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لها فى السوق».

ووعد «جاد»، المستهلك المصرى بمزيد من العمل المتواصل، سواء فى قطاع طرح سيارات جديدة تمثل وتلبى احتياجاته، أو على مستوى مراكز التوزيع، أو حتى فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع.

وأعلنت الشركة عن قائمة أسعار جديدة لعائلة رينو لوجان تتضمن أسعار الموديلات الجديدة، وحددت سعر الفئة E1 ذات ناقل الحركة اليدوى بـ 165 ألف جنيه والأوتوماتيك بـ 188 ألف جنيه، والفئة E2 بناقل حركة يدوى 177 ألف والأوتوماتيك بـ 199 ألف جنيه.

أما عن أسعار الفئتين الجديدتين، فحددت رينو سعر اللوجان E3 بـ 212 ألف جنيه و E3 plus black edition بـ 222 ألف جنيه.. متوقعا أن تلقى الفئات الجديدة صدى واسعا بالأسواق للرفاهية والتقنيات الجديدة للوجان وخاصةE3 Plus Black Edition التى تعتبر الأكثر تميزا فى فئتها.