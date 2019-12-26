مركز خدمة.. ماهى الصيانات الدورية اللازمة للسيارة؟

يعتقد العديد من قائدى السيارات أن الصيانة الدورية هى تغيير زيت وفلتر محرك السيارة فقط، وهو أعتقاد شائع لكنه فير صحيح.

المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، يقدم فى السطور التالية لقراء «سيارات الوفد»، كل مايجب معرفته عن أنواع الصيانة الدورية للسيارة:

- تنقسم الصيانة الدورية إلى: صيانة 10.000 كم أو 20.000 كم أو 30.000 كم أو الصيانه الشاملة 40.000 كم.

- تغيير زيت وفلتر الموتور يكون كل عشرة آلاف كيلو متر، إذا كان الزيت تخليقياً، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الزيوت التخليقية يتبخر منها جزء فيجب متابعتها، ويجب أن نحيط علم القارئ الكريم بأن هذه النوعية من الزيوت تعمل مع المحركات الممتازة فقط، وليست

مع السيارات القديمة ذات المحركات الضعيفة، كذلك تغيير فلتر الهواء وفلتر البنزين وأيضًا فلتر التكييف إذا لزم الأمر.

- الصيانات الشاملة أيضًا تتطلب تغيير زيت وفلتر الفتيس الأوتوماتيكى للأهمية القصوى، وهنا يجب الإشارة إلى أن الإهمال فى عدم تغيير زيت الفتيس الأوتوماتيكى سوف يكون له تاثير سلبى على محصلة الأداء النهائى للسيارة على الطريق، خاصة فى التسارع والمطالع الحادة.

- تغيير مياه الرياداتير بنوعية المياه التى أوصت بها الشركة المصنعة فى كتيب الضمان ومجلدات مراكز الخدمة، وهى حمراء أو زرقاء أو خضراء، على الترتيب «» G11 G12 G13.

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- تغيير سير المروحة وسير المحرك أو ما يعرف بسير الكاتينه و«رلمان البلى» أيضًا للحفاظ على محرك السيارة لأن إهمال السيور يؤدى إلى انقطاعها، ما يؤدى إلى أضرار بالغة فى المحرك تتطلب مبالغ كبيرة لإصلاحها.

- فحص الفرامل الأماميه والخلفية من تيل وطنابير، وصنفرة ما يلزم، وتغيير مايلزم، ومن الأهمية الانتباه إلى كل هذا بشكل كبير أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية.

- تغيير زيت دورة الفرامل أمر مهم جدًا لأنه شره جدًا لامتصاص بخار الماء من الجو.

- خراطيم ومواسير الفرامل يجب مراجعتها، نظراً لما قد يصيب الخراطيم من تشقق وتسريب الزيت ما يؤدى إلى خطورة على حياة قائد المركبة والركاب لعدم استجابة دواسة الفرامل عند الضغط عليها.

- تربيط العفشة ومراجعة وجود أى تسريبات أسفل السيارة بصورة دورية

- أخيرًا يجب التنويه بأن الصيانة إما أن تكون تغيير أجزاء أو تربيطًا أو مراجعة وفحصًا أو ضبطًا.