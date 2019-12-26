أطلقت شركة نيسان العالمية، السيارة الجديدة نيسان سكاى لاين بنظام Pro PILOT 2.0، والذى يعد خطوة هامة فى رحلة نيسان المستمرة للوصول لأحدث التقنيات المتعلقة بالسلامة وسهولة القيادة، حيث يتيح للسائق إمكانية القيادة بدون استخدام الأيدي. بدون استخدام الأيدي. ويسمح هذا النظام الحائز على العديد من الجوائز لسائق السيارة إمكانية القيادة بدون استخدام الأيدى تحت ظروف محددة فى حارة واحدة فى الطرق التى تدعم هذا النوع من القيادة فى اليابان، ويساعد هذا النظام المتطور السائق كذلك على القيادة على الطرق الطويلة متعددة الحارات حتى يصل للطريق الذى يريده والذى حدده مسبقاً، حيث يساعده نظام Pro PILOT 2.0 على تخطى السيارات الأخرى والتنقل ما بين الحارات. التى تدعم هذا النوع من القيادة فى اليابان، ويساعد هذا النظام المتطور السائق كذلك على القيادة على الطرق الطويلة متعددة الحارات حتى يصل للطريق الذى يريده والذى حدده مسبقاً، حيث يساعده نظام Pro PILOT 2.0 على تخطى السيارات الأخرى والتنقل ما بين الحارات.

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