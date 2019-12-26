“بالصور” تحويل نيسان 300ZX إلى سيارة فيراري مقلّدة

الخليج ٣٦٥ نت – فيراري FXX هي واحدة من أفضل وأندر سيارات العلامة الإيطالية، وبالطبع من أغلاهم كذلك، وقد قرر أحد عشاق فيراري في روسيا بتحويل سيارته نيسان 300ZX موديل 1991 إلى سيارة شبيهة بـ FXX قدر الإمكان، على الأقل من الخارج.
بالطبع الاثنان مختلفان بقوة، مع كون نيسان 300ZX سيارة بمحرك أمامي بينما FXX هي بمحرك وسطي، ما يعني أن أبعاد السيارتين مختلفتان تماما، ولكن الرجل بذل قصارى جهده لإخفاء هذه الاختلافات ونقل مقدمة فيراري الجريئة بمصابيحها الأمامية الدائرية الصغيرة للنيسان.
في الخلف نرى أنانبيب عادم رباعية، ولكن لان FXX لم تكون قانونية للطرق، قررت فيراري وقتها التخلي عن المصابيح الخلفية.
وليس هذا فحسب، بل قرر صاحب هذا المشروع عرض النيسان المعدلة للبيع على موقع Avito الروسي بما يعادل 4,820 دولار (18,000 ريال).
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