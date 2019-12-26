الخليج ٣٦٥ نت – فورد كراون فيكتوريا هي واحدة من أهم سيارات السيدان للعلامة الأمريكية مع تمتعها بشعبية معتبرة حول العالم حتى الآن رغم توقف إنتاجها لأعوام، وما يميز السيارة بالنسبة للبعض هو روحها الكلاسيكية وتصميم “الجسد على الإطار”، مع استمرارها لحوالي 20 عاما بدون أي اختلافات، وهو ما دفع قناة TheSketchMonkey لمحاولة إعادة تخيل السيارة بتصميم عصري.
كراون فيكتوريا هي سيارة كبيرة في الحجم، وقد قرر الرسام تبسيط الخطوط الدائرية في السيارة والتي اشتهرت في تصاميم السيارات في التسعينات، والملفت للنظر هنا أن جيل الثمانينات من فيكتوريا كان أقرب لمستطيل على عجلات بدون حواف دائرية، ما يعني أن “التصميم العصري” المقترح هنا لفيكتوريا يعود بها أكثر للوراء.
التصميم الجديد المقترح يضيع خطوط مستقيمة على المقدمة مع زيادة حجم الجنوط وتبسيط المرايا الجانبية، مع تصميم أكثر عصرية للمصابيح الخلفية الأيقونية لفيكتوريا مع خط ضوئي يصل بين المصابيح الخلفية، والنتيجة هي تصميم أكثر رشاقة وبساطة.
السؤال هنا هل سيارة سيدان كهذه ستحقق أي نجاح في وقتنا الحالي؟ والذي يتجه فيه السوق بقوة نحو الكروس اوفر والـ SUV والبيك اب؟.. ما رأيكم؟
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تخيل فورد كراون فيكتوريا بتصميم عصري، هل تنجح بعالم الإس يو في؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.