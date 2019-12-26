رش السيارة باللون المطفي.. هل هو مخالفة مرورية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول إجراء تعديلات على هيكل السيارة. وجاء استفسار المتابع، كالتالي: “هل مسموح رش السيارة باللون المطفي؟”، وبدوره جاء رد المرور، كالتالي: “إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية، يعد مخالفاً للأنظمة”.

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