توقعات بارتفاع طلب التأمين على ‏السيارات بنسبة 20%‏‎ عقب قرار المرور

الخليج ٣٦٥ نت – توقع المهندس “عدنان خوجة” العضو السابق بلجنة التأمين في الغرفة التجارية بجدة، حدوث ارتفاع في نسبة الطلب على تأمين السيارات بما لا يقل عن 10% إلى 20%، وذلك في السنة الأولى من تطبيق قرار الإدارة العامة للمرور بتسجيل مخالفات عدم وجود التأمين على السيارات.
فقد أشار إلى أن نسبة الملتزمين بتطبيق القرار سترتفع تدريجياً إلى 25% في نهاية العام الجاري، ومن ثم إلى 40% خلال السنة المقبلة، وأضاف أن عدد السيارات غير المؤمن عليها يبلغ 50% من إجمالي السيارات.
وفيما يخص ارتفاع أسعار التأمين، فقد ذكر أنه لن يكون للقرار تأثير كبير على الأسعار؛ وذلك لوجود رقابة صارمة من مؤسسة النقد على القطاع، كما أن ذلك سيساعد شركات التأمين كثيراً على تحسين نتائجها المالية.
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