توقعات بارتفاع طلب التأمين على ‏السيارات بنسبة 20%‏‎ عقب قرار المرور

الخليج ٣٦٥ نت – توقع المهندس “عدنان خوجة” العضو السابق بلجنة التأمين في الغرفة التجارية بجدة، حدوث ارتفاع في نسبة الطلب على تأمين ‏السيارات بما لا يقل عن 10% إلى 20%، وذلك في السنة الأولى من ‏تطبيق قرار الإدارة العامة للمرور بتسجيل مخالفات عدم وجود ‏التأمين على السيارات.

فقد أشار إلى أن نسبة الملتزمين بتطبيق القرار ‏سترتفع تدريجياً إلى 25% في نهاية العام الجاري، ومن ثم إلى 40% ‏خلال السنة المقبلة، وأضاف أن عدد السيارات غير المؤمن عليها يبلغ 50% من إجمالي السيارات.

وفيما يخص ارتفاع أسعار التأمين، فقد ذكر أنه لن يكون للقرار تأثير كبير على الأسعار؛ وذلك ‏لوجود رقابة صارمة من مؤسسة النقد على القطاع، كما أن ذلك ‏سيساعد شركات التأمين كثيراً على تحسين نتائجها المالية.