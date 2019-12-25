"نيسان" تطلق نظام جديداً للقيادة بدون استخدام الأيدي

كتب: باسل الحلواني

يعتبر إطلاق السيارة الجديدة نيسان سكاي لاين بنظام Pro PILOT 2.0 خطوة هامة في رحلة نيسان المستمرة للوصول لأحدث التقنيات المتعلقة بالسلامة وسهولة القيادة، فعندما أُطلقت السيارة الرائعة نيسان سكاي لاين 2020، انبهر العملاء ووسائل الإعلام بتلك التقنية الفريدة من نوعها والتي تتميز بها السيارة الجديدة، وهو نظام Pro PILOT 2.0 التي تتيح للسائق إمكانية القيادة بدون استخدام الأيدي.

ويسمح هذا النظام الحائز على العديد من الجوائز لسائق السيارة إمكانية القيادة بدون استخدام الأيدي تحت ظروف محددة في حارة واحدة في الطرق التي تدعم هذا النوع من القيادة في اليابان، ويساعد هذا النظام المتطور السائق كذلك على القيادة على الطرق الطويلة متعددة الحارات حتى يصل للطريق الذي يريده والذي حدده مسبقاً، حيث يساعده نظام Pro PILOT 2.0 على تخطي السيارات الأخرى والتنقل ما بين الحارات.

وبدأ فريق عمل نيسان في العمل على تكنولوجيات النظام المتقدم للمساعدة في القيادة "ADAS" منذ 20 عاماً، وركز الفريق خلال العشرة أعوام الأولى على تكنولوجيات مساعدة القيادة التي تساعد على تجنب الحوادث.

وقدم فريق نيسان في العام 1999 نظام التحكم الذكي في السرعات والذي يساعد على تجنب التصادمات من الخلف حيث يعمل النظام على خفض سرعة السيارة عندما تقترب من السيارة التي أمامها على الطريق. وفي 2004 ، كانت نيسان أول شركة رائدة في صناعة السيارات تطلق نظام تحذير الخروج من حارة إلى أخرى، وتطور هذا النظام ليصبح تقنية لتجنب ترك الحارة أثناء القيادة، حيث تساعد تلك التقنية السائق للرجوع للحارة التي

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كان يسير بها.

واتجه فريق عمل نيسان بعد ذلك للعمل على أمن وسلامة السائق والركاب في غير حالات الطوارئ، حيث بدأ الاتجاه لتطوير أنظمة متكاملة لمساعدة السائق على القيادة، وتساعد تلك التقنيات في العديد من الجوانب مما يوفر للسائق تجربة قيادة مريحة وممتعة.

وكنت نيسان قد أطلقت الجيل الأول من نظام Pro PILOT في 2016 كنتيجة لكل تلك المجهودات المستمرة لأعوام عديدة، ويساعد هذا النظام المتوفر في العديد من الدول حول العالم السائق في القيادة والتحكم في السرعات والفرامل خلال القيادة في حارة واحدة، وتعمل تلك التكنولوجيا على نحو متسق مع السائق مما يساعده على القيادة براحة وعدم الشعور بالتعب عند القيادة لمسافات طويلة.

وتولي شركة نيسان اهتماماً كبيراً بتقنيات الأمن والأمان في كافة السيارات التي تقدمها لنطاق واسع من العملاء حول العالم، حيث تقوم الشركة بضخ استثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير حتى تقدم للعملاء أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من تقنيات وتكنولوجيات توفر للسائق والركاب تجربة قيادة مريحة وآمنة .