سيارات جي ايه سي موتور تختتم مشاركتها الثانية في معرض جدة الدولي بنجاح

الخليج ٣٦٥ نت – للعام الثاني على التوالي تنجح سيارات جي أيه سي في خطف الأنظار والإعجاب في معرض جدة الدولي للسيارات الذي أقيم مؤخراً في جدة من 10 – 14 ديسمبر 2019. وقد شهدت مشاركة جي أيه سي موتور، والتي تمثلها شركة الجميح للسيارات كوكيل رسمي في المملكة، الكشف عن مجموعة جديدة من السيارات. لتتوسع قاعدة سيارات جي أيه سي موتور، ويصبح أمام عملائها خيارات أكثر من السيارات ذات الجودة العالية والمواصفات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.

ولم تقتصر مشاركة جي أيه سي موتور عند هذا الحد، فقد قامت شركة الجميح بإعداد مضمار في الساحة الخارجية للمعرض، تتيح من خلاله الفرصة للزوار لتجربتها والتعرف أكثر على جودة سياراتها التي حققت نجاحاً خلال العام الأول من ظهورها في السوق السعودي.

وقد كشفت جي أيه سي موتور خلال مشاركتها في المعرض عن مجموعة من السيارات الجديدة. شملت GN6 العائلية، والتي تتسع لـ 6 ركاب، وسيارة GS5 من فئة الكروس أوفر المتوسطة، وسيارة GE3 الكهربائية.

كما تم خلال المعرض الإطلاق الرسمي لسيارة GN8 في السوق السعودي بعد أن تم الكشف عنها مسبقاً خلال الربع الأول من عام 2019، حيث تصنف سيارة GN8 كأحد أفخم السيارات العائلية من فئة الـ MPV.

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وتُوِجت المشاركة المميزة لشركة جي أيه سي موتور في معرض جدة الدولي للسيارات لهذا العام بحصول مجموعة من سياراتها على عدد من الجوائز من جهات إعلامية متخصصة في عالم صناعة السيارات. حيث حصلت على جائزة أفضل سيارة SUV لعام 2019 لـ سيارة GS8 مقدمة من مجلة سعودي أوتو. كما قدمت مجلة سبور موتور جائزة أفضل سيارة كروس أوفر صغيرة لعام 2019 لـ سيارة GS3، فيما قدمت مجلة روز أوتو وميديا كار جائزتين لسيارة GN8 العائلية كأفضل سيارة عائلية لعام 2019.

وبهذه المناسبة قدم الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات, شكره لزوار منصة جي أيه سي موتور؛ على زيارتهم وإتاحة الفرصة أمام منسوبي الشركة لخدمتهم وتقديم المعلومات الكاملة عن سيارات جي أيه سي، التي استطاعت أن تغير الكثير من المفاهيم عن السيارات الصينية في السوق السعودي؛ بفضل جودة تصنيعها وتصاميمها العصرية التي لاقت رواجاً كبيراً بين العملاء في المملكة.

وأكد الشيخ وليد الجميح بأن الشركة تعمل بكل جد لتقديم أفضل الخدمات ما بعد البيع للعملاء لتعزيز الثقة مع العملاء، وعكس أفضل صورة عن سيارات جي أيه سي موتور، التي تواصل انتشارها بشكل واسع بين العملاء في المملكة.