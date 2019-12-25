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الخليج ٣٦٥ نت – في بداية العام؛ اشتهر أب وابنه من ولاية كولورادو الأمريكية بعد بنائهم لتقليد لامبورجيني كاملة الحجم عبر طابعة ثلاثية الأبعاد.. وقد عكف الاثنان لعامين على بناء تقليد افينتادور SV في مرأبهم.
المميز في هذه السيارة هي أنها ليست مجرد تقليد ظاهري للامبورجيني بل يمكن أيضا قيادتها بفضل محرك 5.7 لتر توربو مزدوج من شيفروليه كورفيت موديل 2003.. ويبدو أن حماس وحب هذه الأسرة لعلامة لامبورجيني لفت انتباه الشركة، والتي قررت مكافأتهم على جهودهم الإبداعية.
فوجئت الأسرة بوصول فريق من لامبورجيني في منتصف الليل واستبدالهم لنسخة التقليد بافينتادور S رودستر حقيقية في مرأبهم قبل أيام من عطلة الكريسماس، مع تركها للأسرة لأسبوعين للتعبير عن تقديرهم لجهود الأب وابنه.
بالطبع أكدت لامبورجيني على أنها ضد أي محاولات لتقليد سياراتها، ولكن قصة الحماس الحقيقي من الأسرة وعشقهم للامبورجيني “استحقت لفت الانتباه”.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” لامبورجيني تمنح افينتادور S حقيقية للأسرة التي قلّدتها باستخدام طابعة 3D لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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