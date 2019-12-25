“بالفيديو” 70 سيارة تتورط في حادث هائل على جسر مع إصابة العشرات

الخليج ٣٦٥ نت – وقع حادث هائل على جسر في ولاية فيرجينيا الأمريكية تضمن 69 سيارة على الأقل وتاركا وراءه الكثير من المصابين؛ بينهم إصابات حرجة جدا.

وصرحت الشرطة أن سبب الحادث هو أن الجسر كان ثلجيا والضباب سبّب ضعف الرؤية، ما أدى لاندفاع السيارات في بعضها بعنف وانزلاقها على الجسر.

وصرحت قوات الطوارئ أن 51 فرد أصيبوا بسبب الحادث، منهم 11 بإصابات خطيرة واثنين في حالة حرجة جدا.

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وفي الفيديو المرفق ترون عشرات السيارات المتراكمة بجوار بعضها، منهم سيارات قرب حافة الجسر بشكل خطير، ولحسن الحظ لم يُقتل أحد نتيجة الحادث.