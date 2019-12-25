سر نية إلغاء محرك كاديلاك بلاك وينج V8

الخليج ٣٦٥ نت – يعد محرك كاديلاك بلاكوينج V8 سعة 4.2 لتر واحد من أكثر المحركات الواعدة التي كشفت عنها الشركة ذات التاريخ الطويل، ولقد أثارت إعجابنا بقوة المحرك مزدوج التيربو DOHC عندما أعلنت أنه سيولد قوة قدرها 550 حصان وعزم دوران يبلغ 868 نيوتن.متر في سيارة كاديلاك CT6-V 2020.

ولفترة من الوقت، كانت هناك شائعات بأن محرك بلاكوينج سيتم استخدامه في C8 كورفيت الجديدة، لكن كاديلاك كانت حازمة حول إبقاء محركها القوي حصرياً للعلامة التجارية، وعلى الرغم من كونه مثيراً للإعجاب، إلا أن بلاكوينج V8 لم يتوفر إلى في الإصدار المحدود كاديلاك CT6 بلاتينيوم وكاديلاك CT6-V، وستكون الخطوة المنطقية التالية هو توفره في كاديلاك اسكاليد 2021.

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ولكن وفقاً لتقرير سابق من موتورتريند، فقد تم إلغاء خطط استخدام محرك بلاكوينج V8 في اسكاليد القادمة نظراً لتكلفة تطوير جنرال موتورز لبناء نظام تعليق خلفي مستقل من نقطة الصفر لسيارات الـ SUV كاملة الحجم الجديدة كلياً، كما رأينا لأول مرة مع شيفروليه تاهو وسوبربان 2021، ومن ثم تحدثت موتورتريند مع تيم هيريك كبير مهندسي جنرال موتورز التنفيذيين لمزيد من التفاصيل.

ووفقاً لهيريك، فقد كانت عمليات التطوير بملايين الدولارات ترتكز على تصميم رباعي الوصلات ليلبي المتطلبات الشاقة من سيارات الـ SUV الكبيرة، مع توفير مستوى عالٍ من العزلة على الأسطح الخشنة، بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي متكيف قيد التطوير، لهذا نعتقد أن صناعة السيارات تواصل أن تكون عملاً صعباً للغاية.