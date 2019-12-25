“بالفيديو” هذا ما تبدو عليه القيادة بسرعة 1,000 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – ما هي أسرع سرعة وصلت اليها بسيارتك؟ 150 كم/س؟ 200 كم/س، لكن القيادة بسرعة 1000 كم/س لا نعتقد أن أحداً منا سيصل إلى هذه السرعة في المستقبل القريب، مما يجعل هذا الفيديو بالأسفل بمثابة نظرة نادرة عما يبدو عند القيادة بهذه السرعة.

تم تصوير الفيديو بتقنية 360 درجة وطوله أقل من ثلاث دقائق، داخل قمرة القيادة الخاصة ببلودهاوند LSR أثناء خضوعها للاختبار في جنوب إفريقيا استعداداً لقيادتها بشكل أسرع في المستقبل، وكان بالسيارة أندي جرين، وهو طيار مقاتل سابق في سلاح الجوي الملكي، ويطير بطائرات مثل F-4 فانتوم وF3 تورنادو أثناء خدمته، ولكن منذ تقاعده عن سلاح الجو الملكي البريطاني، أصبح يمتلك الرقم القياسي للسرعة على الأرض.

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يذكر أن جرين كان أول شخص يكسر حاجز الصوت على الأرض في عام 1997، عندما قاد طائرة ThrustSSC في صحراء بلاك روك في نيفادا إلى سرعة قياسية بلغت 1,148 كم/س، كما سجل الرقم القياسي للسرعة بسيارة ديزل عام 2006 عندما انطلق بسرعة 563 كم/س في JCB Dieselmax، لكن Bloodhound هي حلم أكبر بكثير، حيث يهدف إلى الوصول إلى سرعة 1600 كم/س.

سوف يستغرق الوصول إلى هذه السرعة وقتاً طويلاً، لكن فريق بلودهاوند الآن يأخذ الدعم من جاكوار ورولز رويس، لذا نعتقد أن الوصول إلى هذه السرعة هي مسألة وقت ليس إلا.