نظرة على سوبريخت ريتز كارلتون الذي تتخطى قيمته 200 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تخطط شركة فندق ريتز كارلتون جلب الرفاهية إلى أعالي البحار، ففي عام 2017، أعلنت الشركة عن بناء ثلاثة يخوت ضخمة تهدف إلى توفير وسيلة جديدة للسفر الفاخر وفقاً لـ هيرفيه هاملر، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات للشركة في بيان صحفي في ذلك الوقت.

وقد وصفت بلومبرج الرحلات البحرية المخطط لها بأنها تجربة فاخرة للغاية لـ 1% من المسافرين العالميين، وكان من المقرر في البداية أن تبحر السفينة الأولى في أواخر عام 2019، لكن حسب التقارير، فقد تم تأخير هذا الموعد حتى يونيو 2020، وبحسب ما ورد، فإن قيمة السفينة تبلغ حوالي 55 مليون دولار (206.25 مليون ريال).

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على الرغم من ذلك، فقد أصدر فندق ريتز كارلتون مؤخراً مسارات الرحلة لموسم 2021، وتتنوع الرحلات في البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط، وكل منها ما يقرب من سبع ليال، ووفقاً للتقرير، فإن السعر الأساسي للراكب الواحد في الرحلة الواحدة هو 4,900 دولار (18,375 ريال).

وأول سفينة يتم تعيينها للإبحار هي Evrima، هي أكبر من اليخت الفاخر وأقل من السفينة السياحية الصغيرة، حيث انها مصممة لاستيعاب ما يصل إلى 298 ضيف في 149 جناح، ولكل منها شرفتها الخاصة.