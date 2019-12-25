الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رولز رويس تحلق من عالم السيارات وتعلن عن طائرتها الخارقة الجديدة

كشفت شركة "رولز رويس" عن هيكل أول طائرة تعمل، بالكامل، على الكهرباء في مطار غلوسترشاير في إنجلترا، و تسعى لتحطيم الرقم القياسي للسرعة ودخول بطولة الطائرات "Air Race E"، والتي من المقرر أن تبدأ العام المقبل. كما أن الشركة تقوم بتصنيع محرك يعمل على الرحلات بعيدة المدى.

يشمل المشروع العديد من الشركاء أيضا، بتمويل يصل إلى 50% من معهد تكنولوجيا الفضاء الجوي البريطاني، والشركة المصنعة للمحركات الكهربائية "YASA"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

تصميم الطائرة الكهربائية مستوحى من مسابقات الطيران المعروفة "Sharp Nemesis NXT"، فالمقعد الفردي مصنوع بشكل أساسي من ألياف الكربون، ويتم تشغيل محركاتها الكهربائية بواسطة بطارية 750 كيلوواط، تتكون من 6000 خلية، وتعلن "Rolls-Royce" عن إمكانية طيران متواصل تصل إلى 320 كم.

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بدأت رولز رويس باختبار نظام الدفع على منصة اختبار "ionBird" ، قبل دمجها بالكامل في غضون بضعة أشهر، وخلال فترة الاختبار تحقق المهندسون، بشكل دقيق، من أداء المحرك بكامل طاقته، وكذلك نظام تبريد البطارية.

​يتكون ناقل الحركة من 3 محركات كهربائية مصنعة من "YASA"، والتي توفر 500 حصان. وتقول الشركة أنها يمكن أن تصل إلى سرعة 480 كم/ساعة، وتحطم الرقم القياسي العالمي للسرعة لطائرة كهربائية، وهو حاليا مسجل باسم الطائرة "Extra 330" بمحرك "Siemens"، الذي يصل إلى سرعة 334 كم / ساعة.