تعرف على الطرق التي اتبعها ايلون ماسك ليصبح مليارديراً

الخليج ٣٦٥ نت – تبلغ ثروة الملياردير الأمريكي الشهير ايلون ماسك مؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية حاليا ما يقارب الـ 16.6 مليار دولار (62,25 مليار ريال).



لم يكن حصول ماسك على هذه الثروة الهائلة عبر إرث من والديه، لكنها كانت نتيجة كفاح واجتهاد عبر سنوات عديدة بدأها منذ أن كان صغيراً، وخلال السطور التالية سوف نكشف لكم قصة نجاح الملياردير الأمريكي، والطرق والحيل التي اعتمدها ليصل إليها.

اخترع لعبة فيديو وباعها في سن 12 عام



تعلم ماسك البرمجة عندما كان عمره تسع سنوات، واخترع لعبة فيديو ذات طابع فضائي وأسماها Blastar، وحصل على 500 دولار عندما باع اللعبة.

عامل نظافة في مطحنة خشب



تدرج ماسك في الوظائف الفردية منذ عام 1988 في جميع أنحاء كندا، بدأها كبائع للخضروات، ثم قام بعمل تحميل صناديق الحبوب، ثم تعلم كيفية قطع جذوع الأشجار، ثم عامل تنظيف غرفة الغلي في مطحنة الخشب مقابل 18 دولارًا في الساعة.

تدريب داخلي مع بنك نوفا سكوتيا



مع مرور الوقت تعرف على أحد رجال الأعمال وهو بيتر نيكولسون، أحد كبار المديرين التنفيذيين في بنك نوفا سكوتيا، وكان نيكولسون معجب بذكاء ماسك لدرجة أنه أصبح مرشدًا له، وقام بتعيينه في البنك مقابل 14 دولارًا في الساعة.

Advertisements

باع أجزاء أجهزة الكمبيوتر التي يمتلكها



خلال وجوده في جامعة كوينز في أونتاريو، قام ببيع أجزاء أجهزة الكمبيوتر التي يمتلكها لزملائه لحاجته إلى نقود مثل كمبيوتر ألعاب محجوب أو معالج كلمات بسيط.

تأسيس شركة ناشئة للإنترنت عام 1995



بعد حصول ماسك على درجة الدكتوراه في جامعة ستانفورد، قرر إنشاء أول شركة للإنترنت، حيث تعاون مع شقيقه كيمبال في افتتاح Zip2، وهي الشركة التي قدمت الخرائط والدلائل إلى الصحف على الإنترنت.

أصبح أول مليونير بعد أربع سنوات من مبيع Zip2



بعد أربع سنوات تضخمت ثروة ماسك نتيجة النجاح الساحق لشركته على الإنترنت، وبلغت حصة مسك من العائدات مبلغا قدره 22 مليون دولار (82,5 مليون ريال).

حصل على 180 مليون دولار عام 2002



بعد بيع Zip2، استثمر ماسك 12 مليون دولار في تأسيس موقع X.com في عام 2000، ثم اندمج مع منافسه شركة Confinit، وتم تغيير اسم الشركة إلى PayPal، وفي عام 2002، تم بيع الشركة وحصل ايلون على 180 مليون دولار(675 مليون ريال).