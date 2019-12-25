“التجارة” تعلن استدعاء 26 ألف سيارة “شفروليه” و”جي ام سي” لخلل بالفرامل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء عدد 26,227 سيارة شفروليه من طرازات مختلفة “Tahoe- Suburban – Silverado”، بالإضافة إلى GMC من طراز “SIERRA”.



وذكرت وزارة التجارة أن السيارات المستدعاة عبارة عن 5.789 سيارة Suburban موديل 2015 إلى 2020، و16.375 سيارة Tahoe موديل 2015 إلى 2020، و2.147 سيارة Silverado موديل 2014 إلى 2018، و1.916 سيارة SIERRA موديل 2014 إلى 2016.



وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل بوحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية قد تؤدي إلى فرملة غير مقصودة على إحدى العجلات مما يتسبب في انحراف السيارة وخطر وقوع حادِث.

وطالبت التجارة من مالكي هذه الأنواع إلى التحقق من شمول رقم هيكل السيارة من خلال موقع “استدعاء”، والتواصل مع الوكيل لإعادة برمجة نظام(EBCM) مجانا.