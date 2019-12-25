خاصية جديدة في السيارات بالإمارات للإبلاغ عن الحوادث أوتوماتيكياً

الخليج ٣٦٥ نت – صرحت هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي، عن تزويد السيارات بخاصية إلكترونية جديدة تعمل على إبلاغ الشرطة ذاتيا حال وقوع حادث مروري للسيارة خلال 9 ثوانٍ فقط.



وأوضحت هيئة الاتصالات أن الخاصية الإلكترونية للاتصال الآلي الجديدة “E Call” هي عبارة عن منظومة متكاملة تشمل “مودم” يتم تركيبه في السيارة، يتم ربطه بنظام اتصال تلقائي آلي مع مركز طوارئ الشرطة، يقوم بإرسال رسالة استغاثة للمركز حال وقوع حادث.

وأشارت الهيئة إلى أن الخاصية الإلكترونية الجديدة “E Call” سيتم تطبيقها على جميع السيارات الجديدة في الإمارات بحلول عام2021.



وكشفت الهيئة عن المعلومات التي سيتم إرسالها من النظام الآلي الجديد حال وقوع حادث، وتشمل “الموقع ونوع السيارة ونوع الوقود، بالإضافة إلى عدد الأشخاص الموجودين داخل السيارة وقت وقوع الحادث”.



أما بخصوص السيارات القديمة، فأنه سيتم دراسة الأنظمة البديلة وكيفية تشغيل النظام بها، وقال المسؤلين أن هناك خطة بالاتفاق مع هيئة المواصفات والمقاييس التي تضع المعايير القياسية لحل هذا الأمر.